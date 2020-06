Jetzt im Handel: Segler-Zeitung 7-2020

Die Lockerung des Lockdowns, stabile Gesundheit, sichere Arbeitsplätze, die Hoffnung auf soziale Kontakte und die Möglichkeit, endlich wieder segeln zu dürfen: Das sind vermutlich einige der zentralen Wünsche unserer Leserinnen und Leser in diesen sonderbaren Zeiten. Die Entwicklung in Deutschland macht Mut, dass vieles langsam wieder möglich ist – allerdings immer im Wissen darum, dass die Pandemie nicht überstanden ist und wir lernen müssen, mit ihr zu leben. Die katastrophalen Zahlen und Berichte aus vielen Ländern weltweit unterstreichen das.

Auch in Deutschland sind die Folgen der Corona-Pandemie immer noch vielseitig zu spüren. Sie alle erleben es und haben Ihre ganz persönlichen Einschnitte. Für mich ist die Ausgabe 7 die erste in meinen 30 Jahren bei der Segler-Zeitung ohne einen Kieler-Woche-Schwerpunkt. Jahr für Jahr bestimmte die Kieler-Woche-Vorschau die Ausgabe, die im Juni erscheint. Es folgte seit vielen Jahren der Bericht über die Warnemünder Woche, deren Medienpartner wir auch seit Jahrzehnten sind. Doch in diesem Jahr ist die Kieler Woche verschoben, die Warnemünder Woche abgesagt.