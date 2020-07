Jetzt im Handel: Segler-Zeitung 8-2020

Die neue Ausgabe der Segler-Zeitung ist da. Topthema in diesem Monat: das große E-Mobilitäts-Spezial – inklusive 3 E-Außenborder im Test!

Doch auch das Regattasegeln findet inzwischen wieder statt. Vielfach unter erheblichen bürokratischen und der Sicherheit der Teilnehmer geschuldeten Hürden von Amtsseiten. Ein Beispiel sind die Pfingstwettfahrten auf dem niedersächsischen Steinhuder Meer, wo 81 Jollen unter strengen Corona-Regeln regattierten (S. 52). Zur gleichen Zeit hätte die Nordseewoche stattfinden sollen, die jedoch abgesagt wurde. Die von Sponsor Pantaenius angebotene virtuelle Langstrecke Rund Skagen erhielt jedoch immensen Zuspruch: Über 27.000 virtuelle Boote gingen an den Start. Wie spannend das war und wieviel Spaß es den Teilnehmern gemacht hat, zeigt beispielsweise der Bericht auf den Seiten des Segler-Verbands NRW (S. 54). Eine für die Wassersportbranche gute Meldung ist, dass die Messe Interboot in Friedrichshafen die Genehmigung erhalten hat, im September stattzufinden. Mit einem an die noch immer vorhandene Corona-Gefahr angepassten Konzept in Sachen Sicherheit bzw. Hygiene wird die Interboot eine der ersten Wassersportmessen nach der Corona-Absage-Welle sein (S. 25).