Jetzt lesen: Die Februar-Ausgabe der Segler-Zeitung

ein verrücktes Jahr liegt hinter uns: Zuerst ein Lockdown im Januar. Dann die Entspannung der Lage, verfügbare Impfstoffe und ein toller Segelsommer. In Deutschland mit vielen Meisterschaften und hochkarätigen Regatten, darunter Kieler Woche, Warnemünder Woche und Travemünder Woche, international mit großen Erfolgen, darunter die Olympischen Spiele mit einem sensationellen Medaillenregen für das deutsche Team. Ich hatte die Hoffnung, dass wir die Pandemie bald hinter uns haben würden. Die Travemünder-Woche-Ausgabe der Segler-Zeitung trug den Titel „Kurs Normalität“. Dann kam es doch wieder anders und nun sehen wir aktuell, wie sich die Ereignisse zu wiederholen scheinen.

Diese Ausgabe der Segler-Zeitung war zu einem nicht geringen Teil der weltgrößten Wassersportausstellung boot Düsseldorf gewidmet. Doch wie bereits im vergangenen Jahr kann die Weltleitmesse des Bootssports pandemiebedingt nicht stattfinden. Die Absage kam für uns in allerletzter Sekunde, denn diese Ausgabe war schon so gut wie fertig. In einem Manöver des letzten Augenblicks haben wir das Heft inhaltlich umgekrempelt. Beim Lesen werden Ihnen trotzdem an einigen Textstellen und auch auf Anzeigen unserer Kunden inzwischen veraltete Hinweise zur boot begegnen. Leider konnten wir die entsprechenden Seiten nicht mehr anpassen, da sie bereits im Druck waren. Während der boot wäre normalerweise die Seglerin oder der Segler des Jahres geehrt worden, zu dessen Wahl die Leser der Segler-Zeitung und des Segelportals segelreporter.com aufgerufen waren. Nun werden wir uns einen würdigen Ersatz für die Ehrung und die Übergabe der wertvollen Preise unserer Partner einfallen lassen.