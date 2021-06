Jetzt lesen: Die Juli-Ausgabe der Segler-Zeitung

nach einem kalten und nassen Frühling ist er nun endlich da: der Sommer. Und während die Temperaturen herauf- und die Niederschlagsmengen heruntergehen, sinken die täglichen Neuinfektionen und die Inzidenzen weiter. Die Impfquote steigt. Überall macht sich Aufbruchstimmung breit, und die Menschen – mich eingeschlossen – haben vielerorts das Gefühl, die Pandemie endlich hinter sich lassen zu können. Doch eines sollte man dabei nicht vergessen: Schaut man sich die Lage auf der Welt an, wird klar, dass die Pandemie längst nicht vorbei ist. Viele Länder haben schwer zu kämpfen und können die benötigten Impfstoffe nicht in ausreichender Menge beschaffen. In manchen Ländern scheint das Virus erst jetzt anzukommen und bedroht die Funktionalität der Gesundheitssysteme. Umso mehr sollten wir uns klar machen, wie gut es uns im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht, und wie privilegiert wir in Deutschland sind.

So können wir zum Beispiel wieder sportlich gegeneinander segeln. Für viele Teilnehmer ist die kommende Warnemünder Woche die erste Regatta seit einer gefühlten Ewigkeit. In Gesprächen mit Seglern und Organisatoren habe ich in letzter Zeit oft erwartungsfrohe Sätze wie „Endlich wieder Regattasegeln!“ gehört. Mir geht es genauso. Endlich wieder zu einer großen Regattawoche reisen und von dort berichten. Deshalb haben wir uns auch für die optimistische Titelzeile „Endlich wieder Regatta!“ entschieden. Lesen in dieser Ausgabe über die in Warnemünde anstehenden Meisterschaften und ihre Favoriten.

Eine weitere positive Entwicklung: Das Thema Inklusion wird im Segelsport zurecht immer größer, und immer mehr Vereine und Verbände engagieren sich. Während unsere Bootstesterin Silke Springer gerade auf der Alster die neue Inklusionsjolle S\V 14 testete , erreichte uns die Nachricht von der Deutschen Segel-Bundesliga, dass es künftig auch eine Inklusions-Liga für Zweiercrews geben werde. Mich freut dieser Trend, denn kaum eine Sportart bietet so viel Potenzial, von Seglern mit und ohne Handicap gemeinsam ausgeübt zu werden.