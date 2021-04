Jetzt lesen: Die Mai-Ausgabe der Segler-Zeitung

Jetzt die neue Ausgabe der Segler-Zeitung lesen:

Verschiebungen und Veränderungen

Die Segelsaison steht vor der Tür, und alle Wassersportler hoffen auf eine etwas sorgenfreiere Zeit auf ihrem oder einem gecharterten Boot. Auch ich

wollte an dieser Stelle nicht nur über die Epidemie schreiben, doch das ist nahezu unmöglich. Dazu ein Blick über den Tellerrand: Während sich Regatten im Verschiebe-Modus befinden (darunter auch die Kieler Woche, die in den September zieht), Verbandstage im Internet stattfinden, und der eigene Wortschatz durch verimpfen, beschulen und Inzidenz-Hopping parallel zum Virus munter mutiert, zeigt der Profi-Fußball nahezu perverse Anpassungsfähigkeiten an Corona. Während Kindergärten, Grundschulen, Hotels, Restaurants und fast alle Geschäfte in Ungarn geschlossen sind, und an der Donau und am Plattensee eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr gilt, wurden in diesem Land sechs Europapokalspiele ausgetragen.

Thema Olympia: Nach der sehr frühen Vorentscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die Olympischen Sommerspiele 2032 an die australische Stadt Brisbane zu vergeben, verkommt die gute privatwirtschaftliche Rhein-Ruhr-Initiative, die Spiele 2032 nach Nordrhein-Westfalen zu holen, zur verzweifelten Willensbekundung. Es bleibt das Bekenntnis zu Kiel als Austragungsort für die Segelwettkämpfe – zu der Stadt also, deren Einwohner bereits 2015 für eine Ausrichtung der Spiele gestimmt hatten. Sich ab jetzt alternativ um die Spiele 2036 zu bemühen, sehen viele, unter ihnen auch DOSB-Chef Alfons Hörmann, skeptisch. Olympia in Deutschland, 100 Jahre nach den von den Nazis in Berlin organisierten Spielen von 1936, weckt vielleicht schlimme Erinnerungen, aber ein friedlich vereintes Deutschland mit einer vorbildlichen Demokratie könnte der Welt erhobenen Hauptes

zeigen, dass es nicht vergisst, aber mit Recht froh ist über das Erreichte.