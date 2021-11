Jetzt lesen: Die November-Ausgabe der Segler-Zeitung

Jetzt die neue Ausgabe der Segler-Zeitung lesen:

Saisonausklang

Die diesjährige Regattasaison fühlte sich an vielen Stellen normal an, mal vom gelegentlichen Testen und Tragen von Masken abgesehen. Die letzte Regatta, bei der ich persönlich vor Ort war, um dort zu arbeiten, war für mich die Kieler Woche. In den September verschoben, erlebten wir in Kiel ein spätsommerliches Segelfest, das keine Wünsche offenließ. Der Blick auf das vor allem an den Wochenenden gut besuchte Hafenvorfeld in Kiel-Schilksee, ließ einen die Pandemie fast vergessen. Ein besonderer sportlicher Höhepunkt war definitiv die 99. Starboot-Weltmeisterschaft. Die Anwesenheit von Segelprofi Boris Herrmann oder Albert II, Fürst von Monaco, verliehen dem Event zusätzlichen Glanz. Den großen Nachbericht zur 127. Kieler Woche lesen Sie ab Seite 66.

Ich bin Jahrgang 86. Ich weiß nicht, wie es anderen meines Alters geht, aber mir sagte der Name Bernd Dehmel bis vor Kurzem ehrlich gesagt nichts – die Älteren mögen es mir verzeihen. Dies änderte sich erst während einer Redaktionssitzung, als der Herausgeber und ehemalige Chefredakteur der Segler-Zeitung, Hermann Hell, erwähnte, dass eben dieser Bernd Dehmel bald 80 Jahre alt werden würde und fragte, was wir dazu in der Segler-Zeitung machen würden. Als ich dann von Dehmels großen Leistungen für den deutschen Segelsport erfuhr, war klar, dass auch wir ihm gratulieren würden. Sie lesen daher auf Seite 20 das Geburtstagsporträt, das Kollege Klaus Müller geschrieben hat und das den seglerischen Werdegang Dehmels nachzeichnet.