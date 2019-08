Juniorenerfolge bei Laser- und 29er-EM

Bei der Juniorinnen-Europameisterschaft der Laser Radial in Dziwnów/Polen holte Julia Büsselberg Bronze in der Gesamtwertung. Direkt dahinter rangierte Laura Schewe. Nach einer Woche mit schwierigen Winden auf der Ostsee und wechselhaften Ergebnissen vergab Julia Büsselberg erst in der Schussphase der EM die Chance auf den Titel. Mit einem zweiten Platz und einem Tagessieg zum Abschluss schwang sich die Spanierin Ana Moncada zur neuen Junioren-Europemeisterin auf. Auch die Weißrussin Ekaterina Sanko machte noch einen Sprung nach vorn und wurde Vize-Europameisterin. Im deutsch-deutschen Duell um Bronze behielt Julia Büsselberg knapp den Bug vor Laura Schewe vorn.

Unter den 136 Laser Standard auf dem gleichen Revier nahe der deutsch-polnischen Grenze konnten sich die Deutschen in der Altersklasse der U19 gleich Gold und Silber sichern. Nico Naujok gewann die Wertung vor Philip Walkenbach. Naujok wurde in der Gesamtwertung Elfter, war hier bis zum zweiten Rennen der Finalrunde sehr stark unterwegs. Dann aber riss der Erfolgsfaden. In der europäischen U19-Wertung hatte er aber ein dickes Polster gegenüber Philip Walkenbach, der in der Gesamtwertung noch bis auf Rang 14 aufrückte und mit seinem Teamkollegen des German Sailing Team bei der U19-Siegerehrung auf dem Podium stand. Den EM-Titel in der Gesamtwertung sicherte sich der Grieche Anastasios Panagiotidis.