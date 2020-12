Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 2

Die Berliner Erik Heil/Thomas Plößel begannen 2020 fast so erfolgreich, wie sie 2019 beendet hatten. Nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille vor Auckland/Neuseeland im Dezember gab es vor Geelong/Australien die Bestätigung ihrer Weltklasse. Mit WM-Bronze lösten sie auch das Ticket für Olympia in Tokio. Und da können der 31-jährige Steuermann und sein ein Jahr älterer Vorschoter erneut für Furore sorgen. Das Duo hat bewiesen, dass es zu den Topereignissen auch in Topform ist. 2016 gewannen Heil/Plößel Olympia-Bronze.

Mit ihrem Erfolg stehen Erik Heil/Thomas Plößel in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.