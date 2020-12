Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 1

Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels in 2019 bestätigte Christian Schwörer in 2020 mit dem Gewinn der WM-Silbermedaille seine Zugehörigkeit zur absoluten Weltspitze der Melges-32-Klasse. Vor Villasimius an der sardischen Südküste segelte der Skipper vom Bodensee mit seinem britisch-italienischen Profiteam auf das Podium. Dabei bewies er mit seiner Crew Steher-Qualitäten. Nach einem schwachen Start in die WM hievte sich die Mannschaft mit zwei Siegen und einem zweiten Platz im Schlussspurt noch auf Rang zwei unter zwölf Crews.

Mit seinem Erfolg steht Schwörer in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.