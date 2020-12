Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 11

2018 gelang Tim Fischer/Fabian Graf (Hamburg/Berlin) der Durchbruch in der internationalen Elite. Mit WM-Bronze vor Aarhus sicherten sie Deutschland den Startplatz für Olympia in Tokio. Doch in der internen deutschen Ausscheidung konnte sich das junge Duo nicht behaupten. Nach der enttäuschenden WM von Geelong/Australien pausierten der 26-jährige Steuermann und sein 24-jähriger Vorschoter. Zur Kieler Woche fanden die Beiden wieder zusammen, waren kurz darauf zur EM in Topform. Das Resultat: Gold am Attersee.

Mit ihrem Erfolg stehen Tim Fischer/Fabian Graf in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.