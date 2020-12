Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 13

Mit ihrem Erfolg stehen Torben Mühlbach und die Crew der „Haspa Hamburg“ in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.

Bereits im Januar gelang dem Hamburger Verein für Seefahrt ein erster deutscher Glanzpunkt. Unter der Führung von Skipper Torben Mühlbach absolvierte die junge U30-Crew das Transatlantik-Rennen von Kapstadt/Südafrika nach Rio de Janeiro/Brasilien in weniger als 17 Tagen. Damit war die „Haspa Hamburg“ der schnellste Einrümpfer auf dem Kurs, und unter dem Zuckerhut feierte die Mannschaft ein erlebnisreiches Rennen, bei dem sie ein schweres Tiefdruckgebiet durchsegelte und eine Flaute zum Abschluss überstand. Foto: Alec Smith

Alle Kandidaten:

Christian Schwörer, “La Pericolosa” (WM-Dritter Melges 32)

Erik Heil/Thomas Plößel (WM-Bronze 49er)

Heiko Kröger/Clemens Kraus (erste Inklusionsweltmeister S\V 14)

Jan-Jasper Wagner/Maximilian Stein, “Homanit” (Amateur-Weltmeister Melges 32)

Lennart Burke (Überraschungs-Newcomer in der Mini-Szene)

Leonie Meyer/Florian Gruber (EM-Silber Kitesurf Mixed Staffel)

Marcus Brennecke, „Hatari“ (Weltmeister Club Swan50)

Michael Zittlau, SMC Überlingen (Champions-League-Sieger)

Philipp Buhl (Laser-Weltmeister)

Sebastian Kördel (Vize-Europameister iQ-Foil-Surfen)

Tim Fischer/Fabian Graf (49er-Europameister)

Tina Lutz/Susann Beucke (49erFX-Europameister)

Torben Mühlbach, „Haspa Hamburg“ (Sieger Cape to Rio)

Partner sorgen für würdige Auszeichnung

Die Unterstützer und Preisgeber der Abstimmung zum/zur Segler*in sind wertvolle Partner des Events: Sie geben der Wahl den repräsentativen Rahmen und ermöglichen eine würdige Auszeichnung. Und in 2020 wird die Unterstützung sogar noch größer und sorgt für eine Aufwertung der Wahl.

Wie bei der Proklamation des Seglers des Jahres 2019 ist wieder der Auftritt auf der Bühne des Sailing Centers in Düsseldorf geplant. Die weltgrößte Wassersportausstellung, die boot, die Versicherungsexperten von Pantaenius und ab dieser Wahl auch Bootspunkt, der Fachhändler mit Ladengeschäften in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee sowie dem Online-Handel, bereiten den würdigen Rahmen. Wempe, Garmin und Steiner-Optik stiften die Preise für die Top-Platzierten der Abstimmung.