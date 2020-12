Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 3

In seiner Single-Bootsklasse 2.4mR ist Heiko Kröger seit seinem Paralympics-Sieg von 2000 ein Garant für Top-Resultate auf internationaler Ebene. Aber der Hamburger kann es auch im Team. Bei der Premiere einer Inklusions-WM ging er mit Clemens Kraus an den Start. Und das Duo harmonierte auf Anhieb, sammelte in den acht Wettfahrten sechs Siege ein und setzte sich gegen die 16 konkurrierenden Teams durch. Gesegelt wurde die WM auf der Hamburger Alster in der noch jungen Bootsklasse Fareast S\V 14.

Mit ihrem Erfolg stehen Heiko Kröger/Clemens Kraus in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.