Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 4

Das Skipper-Duo zeigte vor Sardinien mit seiner Mannschaft, dass man auch mit Amateur-Status im Profi-Circuit der Melges 32 erfolgreich bestehen kann. Mit der Erfahrung aus einer Olympia-Kampagne und der Bundesliga-Meisterschaft in 2019 gelangen Wagner mit Co-Skipper Stein im Verlaufe der neun Wettfahrten drei dritte Plätze und ein Tagessieg. Damit kam das Team auf den dritten Gesamtrang und sicherte sich den Titel in der Corinthian-Wertung in der Flotte der Crews aus sieben Nationen. Foto: MWL/zerogradinord

Mit ihrem Erfolg stehen Jan-Jasper Wagner/Maximilian Stein in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.