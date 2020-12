Kandidatenkür Segler*in des Jahres, Teil 6

Je näher die Olympischen Spiele 2024 kommen, desto mehr rücken die Kite-Surfer ins Rampenlicht. Die Deutschen können in der künftigen Olympia-Disziplin, der Mixed-Staffel, auf Erfolge hoffen. Bei den „Einzel“-Europameisterschaften in Polen surften die Kielerin Leonie Meyer auf Platz vier und der Garmisch-Partenkirchener Florian Gruber auf Rang sieben. Was diese Erfolge bei einem gemeinsamen Auftritt wert sind, zeigten sie bei der Team-EM auf dem Ebensee in Österreich. Nur ein suboptimaler Wechsel verhinderte den Gold-Triumph. Foto: Alex Schwarz

Mit ihrem Erfolg stehen Leonie Meyer/Florian Gruber in der Auswahlliste zur Wahl der/des Segler*in des Jahres 2020. Die Wahl ist eine Fan-Abstimmung, die vom 16. Dezember bis 15. Januar auf Segelreporter.com und Sail24.com freigeschaltet ist.