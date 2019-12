Katalysator für den Segelsport

Mit der Initiative „Start Sailing“ will die boot Düsseldorf (18. bis 26. Januar 2020) Lust auf einen Einstieg in den Segelsport machen. In Halle 15 können Einsteiger den passenden Ansprechpartner und damit Antworten auf ihre drängendsten Fragen finden: „Wo kann ich segeln?“ „Brauche ich einen Führerschein?“ Wo kann ich den Führerschein machen?“ „Welches Revier ist in meiner Nähe?“ „Welcher Verein kommt für mich in Frage?“ „Welches Boot passt zu mir?“ „Kann ich als Behinderter segeln“ – Fragen gibt es viele. Im „Start Sailing“-Zentrum auf der boot Düsseldorf gibt es auch die passenden Antworten.

Von der Knotenschule bis hin zu Gesprächen mit den Neuen Wilden der Minitransat-Szene wie Morten Bogacki, Lina Rixgens und Lennart Burke gibt es hier allerhand Möglichkeiten, um sich dem Segelsport in all seinen Facetten zu nähern.

Gleich neben der Loungefläche in Halle 15 mit den Beratern, Talkpartnern und Experten ist die Bühne des Segelcenters platziert. Seit Jahren ist das Bühnenprogramm dort das beliebteste auf der boot. Ergebnisse von Besucherbefragungen haben die Popularität des Segelcenters unterstrichen. Hier wird über Sicherheits- und Versicherungsfragen über Törnerfahrungen bis hin zu Extremerlebnissen auf dem Wasser berichtet. Ein wichtiger Programmpunkt sind dabei zweimal täglich die Riggtrimm-Vorführungen von Segelreporter Carsten Kemmling und Oliver Ochse. Neu: Nach den Vorträgen und Demonstrationen auf der Bühne stehen die Protagonisten in der Start Sailing Lounge an einem „Erklärboot“ für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Beim Deutschen Segler-Verband besteht die Möglichkeit, sich auf einem großen Bildschirm über die verschiedenen Reviere zu informieren und Fragen zum Thema Führerschein, führerscheinfreie Reviere oder Einstiegsmöglichkeiten in einen Verein zu besprechen. Auf einem großen Touchscreen kann man sich zu den Antworten leiten lassen oder diese selbst suchen.

Für die ersten trockenen Schritte in Richtung Wasser bietet sich das Virtual Sailing von Segler-Zeitung und Blanx an. Mithilfe einer speziellen Brille und zweier Fernbedienungen können die Protagonisten virtuell selbst das Steuer einer Yacht in die Hand nehmen, die Situation aus jedem Blickwinkel genau betrachten und nach Belieben reagieren. Was zuerst aussieht wie ein Spiel, entpuppt sich schnell als unglaublich realitätsnahe Simulation. Kaum ist die Spezialbrille angelegt, versucht der Körper die Bewegungen „auf See“ auszugleichen. Einige Einsteiger haben sogar über leichte Anzeichen von Seekrankheit berichtet, da das Gehirn den Reiz einer simulierten schwankenden Umgebung verarbeitet, auch wenn die vermeintlichen Seebeine auf festem Boden stehen. Echtes Segelfeeling vermittelt zudem der Wackel-Katamaran von Prosail. Im Trapez hängend, geht es für den Einsteiger dann nicht nur virtuell, sondern ganz analog in die Höhe.

Rede und Antwort stehen zudem Segelschulen mit dem Verband Deutscher Sportbootschulen, Vereine (Unterbacher See, Düsseldorfer YC, Norddeutscher Regatta Verein) und der Deutsche Hochseesportverband Hansa. Ob Mitarbeiter der Fachmagazine „Segler-Zeitung“, „Segeln“ oder „SegelJournal“, ob Jugendtrainer aus Vereinen aus Nordrhein Westfalen oder fachkundiges Personal von anderen Ausstellern – dank der vielen Mitstreiter dürften Einsteiger stets den richtigen Ansprechpartner für ihre Fragen finden. Und dazu gesellen sich Anbieter interessanter Einsteigerbooten zu überschaubaren Preisen. Untergebracht zwischen dem Segelcenter mit der geballten Kompetenz der Klassenvereinigungen und den Vorführungen der Segelschulen am Wasserbecken ist das Start Sailing Areal in Halle 15 damit das Zentrum der Informationskompetenz schlechthin.

Initiator des Forums „Start Sailing“ ist boot-Director Petros Michelidakis. „Segeln ist die Seele des Wassersports”, so sein Credo – und Grund genug, um auf der weltgrößten Wassersportmesse eine Anlaufstation für Neueinsteiger einzurichten, die es in dieser Form und in dieser Vielschichtigkeit noch nicht gegeben hat.