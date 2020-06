Kieler Woche 2020 bleibt klein aber fein

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer macht deutlich: „‘Segeln plus X‘ lautet in diesem Jahr unser Kieler-Woche-Motto – und dabei bleiben wir. Das aktuelle Konzept basiert bereits auf den Vorgaben, die bis zum 31. August gelten und nun verlängert werden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wird es bei der Kieler Woche ebenso wenig geben wie große Bühnen und Eventflächen.“ Die Kontaktverfolgung werde gewährleistet, ein Hygienekonzept ist in Arbeit.

„Die Kieler Woche 2020 wird klein aber fein. Sie setzt auf digitale Angebote und die Kreativität von ‚KiWo‘-Machern und -Fans. Und wir haben auf jeden Fall auch noch die ein oder andere Überraschung in petto“, so Kämpfer.