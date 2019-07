Kooperationsvertrag unterschrieben

GotoSailing und der SVG Verlag arbeiten ab sofort zusammen. Während der Travemünder Woche haben Ulrich Küppers (Regional Manager von GotoSailing) und SVG-Herausgeber Hermann Hell (r.) einen Kooperationsvertrag bis 2021 unterschrieben. Ziel ist es, die Kompetenzen zu bündeln GotoSailing ist eine online-Plattform zum Chartern von Segelyachten, die zur Zeit Segelreviere in Kroatien, Griechenland und in der Türkei anbietet. Ziel ist es, weitere Destinationen anzubieten, auch mit Blick Richtung Deutschland. Dabei werden besondere Bonuspunkte für Vereine angeboten. Die Plattform, die von Segler für Segler aufgebaut wurde, bietet absolute Transparenz. Bei der Interboot in Friedrichshafen (Halle 1) und auf der boot in Düsseldorf wird sich GotoSailing erstmals in Deutschland präsentieren. Fragen an uk@gotosailing.com , oder auf www.gotosailing.com