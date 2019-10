Kroschke Gruppe übernimmt AWN-Anteile von Hanse Ventures

Hanse Ventures hatte in den vergangenen Jahren die Bereiche Online Marketing, Software Entwicklung und Business Intelligence weiterentwickelt und beendet nach dieser Aufbauphase wie geplant das Engagement. Ab sofort übernimmt die Kroschke Gruppe als Hauptgesellschafter die Fortführung der Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategie und treibt mit dem Traditionsunternehmen die neuen Wachstumspfade weiter voran.

Im Rahmen der Transaktion übernimmt Kroschke die bisher von Hanse Ventures gehaltenen 30 Prozent der existierenden Anteile an der A.W. Niemeyer GmbH und hält damit als Hauptgesellschafter insgesamt 90 Prozent. „Wir werden weiterhin gemeinsam mit Hochdruck an den Wachstumsprojekten arbeiten und das Profil von AWN als Marktführer in den kommenden Monaten weiter schärfen“, erklärte Christoph Kroschke, Gesellschafter der Unternehmensgruppe. AWN Geschäftsführer Stefan Dreyer ergänzt: „Ich freue mich, dass wir unser Unternehmen durch den Aufbau eines eigenen E-Commerce-Teams nun in die Lage versetzt haben, den erfolgreich gestarteten Weg weiterzugehen. Wir danken Hanse Ventures und seinen Experten für die umfangreiche und professionelle Unterstützung.“