Launch der neuen Hanse 460

In einem spannenden Pitch stachen die Yachtdesigner von Berret-Racoupeau aus La Rochelle mit einer Vision heraus, die neben einem neuen Rumpfdesign auch ein maximal variables Cockpit- und Interieur-Konzept bietet. Zusammen mit dem Entwicklungsteam von Hanse wurde ein Family Cruiser mit dem Anspruch konstruiert, neue Maßstäbe in Bezug auf einfachste Handhabung, Individualisierung und Segel-Performance zu setzen. Und das in einem sportlich-modernen Look im Exterieur sowie einem herausragenden Interieur-Design, welches mit exklusiven Detaillösungen aufwartet.

Andreas Unger, Produktmanager Hanse: „Unsere neue Hanse 460 ist eine Hanse durch und durch. Mit der flexiblen Optionsliste kann sich der Kunde das Boot in unzähligen Varianten sowohl im Interieur als auch im Exterieur konfigurieren. Des weiteren haben wir viel Wert auf eine fein austarierte Segelperformance gelegt, die auf einem hohen Rigg mit großer Segelfläche, verschiedenen Kieloptionen und einem cleveren Deckslayout basiert. Kombiniert mit dem neuen, sportlichen Design und der hansetypisch einfachen Bedienbarkeit ergibt sich ein rundum gelungenes Paket.“