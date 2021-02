Master Yachting Segelsalon im Web

Auch in Zeiten von Corona mit all ihren Unsicherheiten wollen die Yachtcharterexperten aus Würzburg eine sichere Segelreiseberatung möglich machen. „Wir vermissen unsere Kunden und den persönlichen Kontakt, von daher war uns schnell bewusst, dass eine Alternative zu den vielen ausgefallenen Messen und Events her muss“, so Larin Heero, CEO von Master Yachting Deutschland. „Deswegen haben wir uns für ein neues, virtuelles Format entschieden.“ Nächste Woche feiert der Master Yachting Segelsalon 2021 im Web Premiere.

Die Teilnehmer erwarten Revierberichte, Tipps und Tricks, Interviews sowie die Möglichkeit, im Videochat einzeln mit Experten aus dem Team zu sprechen. Die virtuelle Reise soll rund ums Mittelmeer führen, ein kleiner Abstecher in die Karibik. Auch Sonderrabatte wurden angekündigt. Die Teilnahme ist kostenfrei.