Match Race Germany im Kreis der WMRT-Events

Nun soll aber wieder eine vollständige Saison gesegelt werden, die noch im April mit dem polnischen Event vor Stettin beginnt. Sämtliche Events können sowohl von männlichen als auch weiblichen Crews gesegelt werden. Bei den Grand Slam-Veranstaltungen, den vier Events mit WM-Status gibt es ein Preisgeld von mindestens 75.000 US-Dollar zu gewinnen, außerdem gehen diese Regatten mit einem höheren Faktor in die Jahreswertung ein.

Die jeweils vier besten Punkt-Ergebnisse der Teams gehen in die Jahreswertung ein. Aus der Rangliste nach dem Bermuda Gold Cup ergibt sich die Teilnehmerliste für das Finale. Dabei qualifizieren sich die zehn oder zwölf besten Skipper*innen (der Modus ist noch nicht exakt festgelegt) für Shenzhen, wo ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar ausgeschüttet wird. Als Weltmeister dürfen sich allerdings nicht automatisch die Shenzhen-Sieger feiern lassen. Vielmehr wird der WM-Titel über die Rangliste vergeben. Das Finale von Shenzhen geht hierbei mit einem Faktor von 1,5 ein.

Mit im Spiel ist auch das Match Race Germany nach der Verlegung in den September. Allerdings liegt das deutsche Event terminlich parallel zu zwei Long-Beach-Veranstaltungen, darunter dem Grand Slam um den Congressional Cup, der von seinem ursprünglichen Termin im April ebenfalls in den September verlegt worden ist. Damit dürfte der Auftritt der ganz großen Stars im Duell-Segeln in diesem Jahr auf dem Bodensee wohl ausfallen.