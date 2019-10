Meisterschafts-Sextett in den Olympia-Klassen

Laser Radial: Mit 28 Starterinnen standen die Laser-Frauen den Männern kaum nach. Und auch hier gab es den Favoriten-Sieg. Svenja Weger hatte im gesamten IDM-Verlauf die Konkurrenz im Griff und siegte schließlich mit einem satten Vorsprung von 18 Punkten vor Pia Kuhlmann. Laura Schewe auf Rang drei bewies, dass es um den Nachwuchs bestens bestellt ist. Und auch Trainerin Franziska Goltz, bei den Olympischen Spielen in London für Deutschland am Start, zeigte als Siebte, dass sie es noch kann.

Laser Standard: Mit gleich drei Deutschen Meisterschaften bildete das Revier vor Glücksburg das Zentrum der Meisterschaftsentscheidungen. Die Titelkämpfe – ausgerichtet vom Flensburger Segelclub – waren für alle drei olympischen Einhandklassen ausgeschrieben. Bei den Laser Standard ging ein Feld von 29 Teilnehmern – mit dänischer Beteiligung – an den Start. Erwartungsgemäß setzte sich Philipp Buhl mit einer sicheren Serie von Top-Drei-Platzierungen in den insgesamt neun Wettfahrten durch. Vor dem Medal Race ging es für die deutsche Olympiahoffnung nur noch um die Frage, ob die Medaille golden oder silber-farben sein würde. Der Däne Christian Guldberg Rost hatte zumindest noch eine theoretische Chance auf den IDM-Titel. Doch beim Sieg des Dänen im Finale reichte Buhl ein zweiter Platz, um souverän die Meisterschaft einzufahren. Auf Rang drei schob sich durch einen dritten Platz im Medal Race noch Philipp Loewe.

Finn: Das stärkste Feld vor Flensburg mit 46 Startern stellten die Finns. Die Klasse, die in 2020 ihre wohl letzten Olympischen Spiele erleben wird, zeigte damit, dass sie auch über den Olympiastatus hinaus lebendig bleiben wird. Das Geschehen an der Spitze diktierten die beiden Nationalmannschaftssegler Max Kohlhoff und Phillip Kasüske. Nur zweimal in den acht Wettfahrten hieß der Sieger nicht Kohlhoff oder Kasüske. Die beständigste Serie trotz eines Patzers in der vorletzten Wettfahrt zeigte Kohlhoff, der zum Medal Race wieder alles unter Kontrolle hatte und mit einem finalen Sieg die Meisterschaft einfuhr.

470er: In einem gemischten Feld von Frauen-, Männer- und Mixed-Teams trugen 31 Crews im 470er ihre IDM auf dem Wannsee in Berlin aus. Zu den deutschen Mannschaften kamen auch zwei starke Teams aus Polen. Und Agnieszka Skrzyulec/Jolanta Ogar krönten ihren Besuch in der Hauptstadt auch gleich mit den Gold-Triumph. Vor dem Finale hatten allerdings noch Theres Dahnke/Matti Cipra den Bug vorn. Doch da das Mixed-Duo als Achte im Finale patzte, konnten die polnischen Olympia-Anwärterinnen noch vorbeiziehen. Auf Rang kam das Nachwuchsteam Daniel Göttlich/Linus Klasen bei ihrem Heimevent.