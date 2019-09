Messe KlarSchiff: K.O. nach der zweiten Runde

Die Veranstaltung KlarSchiff wird 2020 nicht stattfinden.“ Mit diesem kurzen Satz besiegelt die Stadthalle Bremerhaven nach nur zwei Messen das Ende der Wassersportveranstaltung in der Seestadt. Eigentlich habe man ursprünglich erst nach einer dritten KlarSchiff Bilanz ziehen wollen, sagt der Geschäftsführer der Stadthalle, Raymond Kiesbye: „Ab der vierten Veranstaltung hätte die KlarSchiff kostendeckend laufen sollen. Aber die absteigende Kurve bei Ausstellern und Besuchern hat uns zu einem früheren Schlussstrich bewogen.“

Von einem Drittel weniger an Besuchern als bei der Premiere der KlarSchiff 2018 spricht Bremerhavens Tourismus- und Stadthallenchef Raymond Kiesbye, wenn er auf das Frühjahr dieses Jahres schaut: „Gleichzeitig hatten wir Druck aus der Kämmerei, unsere defizitären Veranstaltungen in der Stadthalle auf den Prüfstand zu stellen.“ Lediglich der Maritime Flohmarkt am Sonntag sei gut gelaufen. Da überlege die Stadthalle für das Frühjahr 2020 eine Fortsetzung in Verbindung mit einem „Nautiquariat“.