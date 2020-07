Messe: boot Düsseldorf startet neue Kampagne

An vielen Hotspots der Wassersportszene in Europa kommt wieder Leben in die Bude“, freut sich boot Chef Petros Michelidakis. Auch für den gebürtigen Griechen und leidenschaftlichen Segler geht es bald wieder in heimische Gefilde. Vorher konnte er jedoch auch rund um seine langjährige Wahlheimat Düsseldorf den Wassersport genießen. „Als Surfen, Segeln, Tauchen oder SUP bei uns wieder erlaubt war, habe ich in den letzten Wochen einige der regionalen Destinationen besucht und war wirklich beeindruckt vom tollen Engagement und der Leidenschaft, mit der die Sportler wieder ans Werk gegangen sind“, ergänzt er.

Die boot wird im kommenden Jahr mit dem neuen Kampagnenmotto „reboot your business“ wieder die internationale Geschäfts-Plattform mit Motor- und Segelyachten, dem Surfsport und Tauchen sein. In der visuellen Darstellung wird das blaue Messelogo mit dem „boot“ Schriftzug von dem „re“ und dem „your business“ umschlossen. „Mit dem Slogan ‚reboot‘ wollen wir den Herstellern zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen. Auf der boot Düsseldorf 2021 werden sie das Ambiente für erfolgreiches Netzwerken und gute Geschäfte finden“, erläutert Michelidakis.