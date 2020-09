Messe-Überblick: Interboot 2020

Die Special Edition der Interboot in Friedrichshafen ist eine der ersten großen Wassersportmessen, die in Europa nach der Corona-Pause stattfindet. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf allen Seiten.

Mit einem komprimierten Angebot hat sich die Messe an die aktuellen Herausforderungen angepasst und legt den Fokus in diesem Jahr auf eine klassische Produktschau und auf die Vermittlung von Fachwissen. Insgesamt rund 200 Aussteller präsentieren in sechs Hallen Boote, Funsport und Zubehör. Der Interboot-Hafen kann coronabedingt nicht in Betrieb genommen werden.

© Messe Friedrichshafen

Interboot Academy

Von der UKW-Funkauffrischung übers Mittelmeer-Seminar bis hin zum Radar-/Plotter-Seminar: Das Angebot der Vorträge und Workshops während der Interboot Academy bietet den Wassersportfreunden fachlich kompetent aufbereitete Informationen aus erster und erstklassiger Hand. Für diese kostenpflichtigen Programmpunkte ist eine Anmeldung notwendig.