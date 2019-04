Mit Sympathiebonus in die Kampagne

Endlich wieder ein Auftritt auf der großen Segel-Bühne unter deutscher Flagge! Schon diese Ankündigung löst bei den deutschen Segelfans große Begeisterung aus. Das Offshore Team Germany (OTG) startet jedenfalls mit einem großen Sympathie-Schub in seine Kampagne für eine Teilnahme am „The Ocean Race“ 2021/22. Mit einem riesigen Vorsprung wurde das OTG im März zu den Seglern des Monats gewählt.

Jetzt hat das Offshore Team Germany die nächste Stufe gezündet. Neben dem Mini-Projekt, das nun durch Skipper Morten Bogacki besetzt ist, nimmt auch der Imoca60 Gestalt an. Die Ex-„Acciona“ wurde bereits vor zwei Jahren vom OTG gekauft, hat in den vergangenen Monaten einen kompletten Rumpf-Refit in Portugal durchlaufen und wird nun in England frisch ausgerüstet – vom Kiel bis zum Rigg.

Im März hat das Team den Weg in die Öffentlichkeit gewagt und die Pläne für die kommenden Monate veröffentlicht. Im Mai soll der Imoca60 ins Wasser, im Juni vor der Kieler Woche getauft werden. Das Welcome Race zur Kieler Woche ist dann die erste Regatta, das Fastnet Race im August der erste Härtetest. Danach sollen dann auch die Foils entwickelt werden, damit die Mannschaft unter Skipper Robert Stanjek die konkrete Vorbereitung für „The Ocean Race“ starten kann.