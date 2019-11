Mit Wilson über den Atlantik

„Der so genannte Prolog war eine gute Gelegenheit, um den Autopiloten zu kalibrieren. Es macht alles einen sehr guten Eindruck. Das neue Gerät arbeitet auf jeden Fall deutlich leiser als der alte“, so Bogacki und ergänzt: „Die Travellerschiene hält sehr gut.“ Jetzt geht er voller Zuversicht in die zweite Etappe: „Nach diesem Auftakt kann mich eigentlich nichts mehr schrecken“, erklärt er mit einem Lachen. „Die Bordelektronik kenne ich jetzt noch besser. Es wäre schon verrückt, wenn jetzt noch mal etwas derartiges passieren sollte. Kleinigkeiten sind natürlich immer möglich, aber dafür bin ich gewappnet.“

Nach den Reparaturen ist Morten Bogacki zuversichtlich für die nächste Etappe. Foto: OTG

Aufregung spürt der OTG-Skipper noch nicht. Die Wetteranalysen lassen einen ruhigen Start erwarten. Nach Meteorologen-Meinung sollte das Ziel in der Karibik in rund zwölf Tagen erreichbar sein. Für 14 Tage hat Bogacki Proviant an Bord und hofft daher, Mitte November in Le Marin anzukommen, wo ihn seine Freundin und sein Vater erwarten werden.

Aufgrund der technischen Probleme hatte die einzige deutsche Yacht im Feld im Ziel einen Rückstand von 16 Stunden und 24 Minuten auf den französischen Etappensieger Axel Trehin. Einen kleinen Zeitaufschlag von 30 Minuten bekam Bogacki in einer Juryverhandlung noch dazu, da eine Plombe an der Rettungsinsel beschädigt war. Vor Gran Canaria startet die gesamte Flotte nun in einem Start. Die Zeiten in der Karibik werden schließlich zum Gesamtergebnis addiert, jede Etappe aber auch noch für sich gewertet. „Ich werde auf der nächsten Etappe sicher nicht durch falschen Ehrgeiz überreizen. Die ersten Drei sind sehr weit weg, aber bis Rang vier oder fünf geht durch gute Strategie sicher noch etwas. Das Potenzial von ‚Lilienthal‘ ist da, das hat der erste Teil der ersten Etappe gezeigt. Aber der Atlantik ist groß. Für mich wird es die erste Überquerung, es ist also wie ein großes schwarzes Loch.“

Allein wird Morten Bogacki auf seiner Atlantiküberquerung allerdings nicht sein. Von seiner Abteilung im Krankenhaus bekam er einen Volleyball in Wilson-Optik (aus dem Tom-Hanks-Spielfilm „Verschollen“) geschenkt: „Damit ich jemanden zum Reden habe!“