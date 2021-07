Mobiler Bodensee-Bootsservice

Es ist alles an Bord, um Kunden schnell helfen und Schäden direkt vor Ort reparieren zu können: Das Bootspunkt-Team bietet umfassende Unterstützung in den Bereichen Refit Decksbereich und Rumpf, Interior/Holzausbau, Segel und Rigg, Elektroantriebe sowie Elektrik/Elektronik.Termine können per E-Mail oder telefonisch vereinbart werden. So können Kunden direkt auf ihrem Boot über ihre Ansprüche und Wünsche sprechen und erhalten kompetente Beratung noch vor Ort.

Über zwei Ladengeschäfte in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee sowie den Onlineshop Bootspunkt.de, vertreibt Bootspunkt Segelboote, Motorboote, Schlauchboote sowie Zubehör und Teile von bekannten Marken. Der Produktschwerpunkt liegt neben Booten unter anderem auf E-Motoren. Darüber hinaus umfasst das Sortiment verschiedene Produkte zur professionellen Bootspflege und Werterhaltung.