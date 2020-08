Oleu und Elvstrøm bündeln die Kräfte

“Die Einrichtung dieses Setup gibt uns die Möglichkeit, unsere Aktivitäten in Deutschland zusammen mit sehr erfahrenen und geschäftstüchtigen Mitarbeitern zu festigen und gleichzeitig eine Plattform für die weitere Expansion in Deutschland zu schaffen”, sagt Niels Bjerregaard, CEO von Elvstrøm Sails A/S. “Die Möglichkeit, eine Partnerschaft mit Oliver Leu und Sascha Schwarck einzugehen, ist für uns ein Traumszenario – es ist nicht nur eine Partnerschaft mit talentierten Menschen, sondern auch eine Zusammenarbeit mit zwei innovativen Unternehmern und einer Organisation, die dieselbe Mentalität und Herangehensweise an Geschäft, Kundenservice und Segeln haben, wie es wir selber haben”, fügt Niels Bjerregaard hinzu.

Sascha Schwarck und Oliver Leu betreiben seit vielen Jahren gemeinsam die Oleu-Segel GmbH in Heiligenhafen. Zusammen mit Bjarne Lorenzen werden sie nun die Hauptaktionäre und die treibenden Kräfte hinter dem neuen Unternehmen Elvstrøm Deutschland sein, das seinen Hauptsitz an der derzeitigen Adresse in Heiligenhafen haben wird.