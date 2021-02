ORC-Doublehand-EM in der Ägäis

Start- und Zielpunkt sowohl der Aegean 600 als auch der ORC-Doublehand-EM wird Sounio, rund 70 Kilometer südlich von Athen, sein. Das EM-Format besteht aus einem Coastal Race und einem langen Offshore-Rennen. Das Coastal Race soll über zehn bis zwölf Stunden entlang der Küste im Saronischen Golf führen. Nach einem Ruhetag geht es dann auf die Landstrecke, die über 60 bis 72 Stunden Dauer in die Ägäis führen soll.

Die Olympic Marina in Sounio soll der Gastgeberhafen der EM werde. Foto: Olympia Marina

Teilnahmeberechtigt sind alle Yachten mit einem gültigen ORCi-DH-Zertifikat und einem GPH-Wert zwischen 700 und 500. Nach Meldeschluss am 4. Juni wird es eine Klasseneinteilung mit maximal drei Gruppen geben. Es gibt keine Beschränkung auf Mixed-Crews, so dass rein männliche, rein weibliche oder gemischte Crews melden können. In jeder Klasse wird es dazu neben den Gesamtwertungen Sonderpreise vergeben.