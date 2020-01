Partnerschaft für Bodensee-Segler

Bootspunkt ist ein bekannter Bootshändler und -ausrüster mit Filialen in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee. Hier wird auch der Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit Quantum Sails liegen: Der Bootspunkt in der Marina in Kirchberg wird erweitert und mit einer voll ausgestatteten Segelmacherei ausgestattet. Der Standort mit seinem umfangreichen Wassersport-Sortiment wird damit zum zentralen Anlaufpunkt für alle Segler am Bodensee für kompetente Beratung und alles, was mit Segeln, Rigg und Decksausrüstung zu tun hat. Segelreparaturen und Segeländerungen können im Haus ausgeführt werden. Allen Quantum Sails- und Bootspunkt-Kunden stehen Eva Krafft und Dirk Winterstein sowie das ganze Bootspunkt-Team mit Rat und Tat zur Verfügung. Dirk Winterstein ist seit 30 Jahren Segelmacher und ein international erfahrener Regattasegler.

Auch für Dirk Weissenborn, Gesellschafter und Geschäftsführer von Bootspunkt, ist es die perfekte Lösung: „Die Kunden am Bodensee sind besonders anspruchsvoll. Deshalb gibt es nicht viele Segelmacher-Firmen, die unsere Bootspunkte in allen Segmenten des Sports nachhaltig unterstützen könnten. Mit Quantum Sails an der Seite haben wir nun den idealen Partner, um unsere Kunden am Bodensee und in Süddeutschland optimal betreuen zu können. Für mich und die ganze Bootspunkt-Crew war das der logische und beste Schritt, um dieses für uns wichtige Thema konsequent voranzutreiben.“

Sven Krause von Quantum Sails Deutschland ist ebenfalls begeistert von den neuen Möglichkeiten: „Mit Bernd Tausendfreund haben wir seit langem einen angesehenen und erfahrenen Segelexperten am Bodensee. Allerdings fehlte Quantum am Bodensee immer der Vor-Ort-Service, und das ist ein wichtiges Puzzle-Stück. Mit der Bootspunkt-Segelmacherei in Kirchberg und erfahrenen Segelmachern wie Dirk Winterstein wird das Quantum Sails-Angebot am Bodensee jetzt komplett. Ich freue mich riesig und bin sicher, dass Quantum Sails jetzt auch in Süddeutschland weiter wachsen wird!“