Personalie zur LYC-Versammlung

Die 132. Travemünder Woche konnte erfolgreich ausgerichtet werden. Doch wie ist das weitere Segeljahr verlaufen? Die Antwort auf diese Frage wird es wohl zur Mitgliederversammlung des Lübecker Yacht-Club am 2. September geben. Zum zweiten Mal in Folge muss der Club wegen der Corona-Pandemie seine Jahresversammlungen abseits des üblichen Rhythmus’ organisieren und lädt seine Mitglieder nun am kommenden Donnerstag zur Doppeltagung ein – zu den zusammengelegten Frühjahrs- und Herbstmitgliederversammlungen.

Zudem hat sich kurzfristig eine Vakanz ergeben. Jens Kath wird das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden mit dem Amtsbereich Regattasport nicht weiter ausüben. Betroffen davon sind die LYC-Regatten mit Ausnahme der Travemünder Woche, für die Jens Kath weiterhin die Funktion des Sportdirektors behält. „Dieses Jahr hat gezeigt, wie umfangreich die Arbeiten für die Travemünder Woche sind. Ich möchte dieses Ehrenamt mit ganzem Fokus und sehr verantwortungsvoll weiter ausüben. Da dies bereits einen großen Teil meiner Freizeit einnimmt, ist es gemeinsam mit dem Vorstandsposten Regattasport nicht mehr realisierbar“, sagt Jens Kath, der seit über drei Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen bei der Travemünder Woche aktiv ist.

Für die kommenden Jahre sind die Weichen für hochklassige Regatten zur Travemünder Woche bereits gestellt – dank der engen Verbindung von Jens Kath zu den Klassenvereinigungen. Diese Kompetenz wird der Sportdirektor weiterhin in das TW-Geschehen in Kooperation mit dem Gesamt-Wettfahrtleiter Anderl Denecke und TW-Geschäftsführer Frank Schärffe einbringen. „Jens ist ein entscheidender Pfeiler für die Realisierung der TW. In diesem Jahr hat sich mehr als je zuvor gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Organisation Hand in Hand läuft. Daher freue ich mich, dass Jens weiterhin an Bord ist“, so Frank Schärffe.