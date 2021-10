Personalwechsel bei Messe Friedrichshafen

Zum 1. Oktober 2021 hat Frank Gauß (44) die Nachfolge von Wolfgang Köhle, der nach 29-jähriger Leitfunktion bei der Messegesellschaft in den Ruhestand wechselt, angetreten. Frank Gauß arbeitet seit 2008 bei der Messe Friedrichshafen und betreut seither die Medienarbeit vielfältiger Veranstaltungen und Unternehmensthemen. Er gestaltete die Erweiterung der Pressearbeit hin zur gesamten Unternehmenskommunikation und übernahm seit 2015 als stellvertretender Abteilungsleiter weitere Verantwortung. Nach dem Studium der Sport, Medien und Kommunikationswissenschaften, Redaktionstätigkeiten bei diversen Medienunternehmen im Großraum München, Volontariat und Redakteurstätigkeit bei ProSiebenSat.1 Media wechselte er 2008 von der Fernsehbranche in die Messewelt am Bodensee. Zu seinen Kernprojekten zählen hier unter anderem die kommunikative Betreuung der Leitmessen Eurobike und Aero.

Wolfgang Köhle geht in den Ruhestand. Foto: Messe Friedrichshafen

„Ich freue mich, dass wir mit Frank Gauß die erfolgreiche Arbeit unserer Pressestelle und Kommunikationsabteilung fortführen können und neue Impulse setzen. Mit seiner überzeugenden Persönlichkeit, seiner Fachkompetenz und jahrelangen Erfahrung als Kommunikationsprofi bringt er die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Wolfgang Köhle, dass er die Presseabteilung mit sehr großem Engagement über Jahrzehnte hinweg geleitet und geprägt hat“, erklärt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Der Montag der Interboot war Köhles letzter Arbeitstag, so dass sich die Wassersport-Journalisten nach jahrzenterlanger vertrauensvoller Zusammenarbeit von Wolfgang Köhle verabschieden konnten.