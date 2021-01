Philipp Buhl ist Segler des Jahres

Lange hatte es in der Fan-Abstimmung nicht nach diesem Erfolg ausgehen. Doch die letzten Tage des Online-Votings mischten die Wahl noch einmal gehörig auf. Die Fans des olympischen Sports waren aktiviert worden und stimmten für Buhl. Es ist unbestritten eine gute Wahl der User von Segelreporter und Sail24, denn 2020 gelang dem 31-Jährigen Historisches: Erstmals in der Geschichte der Laser-Klasse triumphierte ein Deutscher bei der Weltmeisterschaft. 20 Jahre ist es her, dass ein deutsches Team einen WM-Titel in einer olympischen Klasse gewann (2000 wurden Roland Gäbler/Rene Schwall Tornado-Weltmeister, gewannen ein halbes Jahr später Olympia-Bronze). Für Buhl selbst war es die Krönung nach einem Jahrzehnt in der absoluten Weltklasse des olympischen Sports.

Die Wahl zum/zur Segler*in des Jahres ist eine Aktion des SVG-Verlages in Kooperation mit dem DSV. Unterstützt wird die Aktion durch die boot, Pantaenius, Bootspunkt, Wempe, Garmin und Steiner

Bereits 2010 hatte er seinen ersten Worldcup gewonnen, 2012 folgte mit dem Gewinn der Europameisterschaft der erste internationale Titel. 2015 hatte der Sportsoldat sein erfolgreichstes Jahr: Er wurde sowohl Vize-Europameisterschaft als auch Vize-Weltmeister. Doch Buhl musste auch Niederlagen einstecken: 2016 kam er zur WM nicht über Rang acht hinaus, bei den Olympischen Spielen vor Rio verpasste er gar das Finale der Top-Ten. Aber Deutschlands Vorzeigesegler blieb dran: Bereits 2018 meldete er sich mit WM-Bronze auf dem Podium der Weltbesten zurück. Und 2020 dann die Krönung: Bei der WM im vergangenen Februar in der ehemaligen Olympia-Stadt Melbourne (1956) herrschten seine Bedingungen. In beständig starken Winden ließ der Allgäuer der Weltelite keine Chance: 12 Wettfahrten, zehn Top-Ten-Platzierungen, vier Siege. Keiner der 124 Konkurrenten konnte ihm das Wasser reichen. Philipp Buhl setzte sich in der Phillip Bay die Laser-Krone auf.