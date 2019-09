RVS-Finale vor Port Olpenitz

Bereits am Freitagabend lädt die RVS alle Crews zum Grillen und Get-Together ein. Der Community-Gedanke steht bei dieser neuen Regatta ebenso im Fokus wie die Einbeziehung der Teilnehmer in den Ablauf der Veranstaltung. Auf dem Wasser erwartet die Segler eine spannende Mischung aus Up&Down-Wettfahrten und navigatorisch anspruchsvollen Sprint-Rennen unter der sorgsamen Ägide von Wettfahrtleiter Eckart Reinke, der mit einem bunten Köcher unterschiedlicher Kurse nach Olpenitz reist. „Das genaue Format der Sprint-Rennen wird dann bei der Steuerleutebesprechung im Einklang mit den Teilnehmern ausgewählt“, sagt Reinke und unterstreicht den Service-Gedanken der Regatta. Die Wettfahrten finden unmittelbar vor dem Hafen von Port Olpenitz statt, Start und Ziel im Vorhafen liegen als Option auf dem Tisch.

Zwei Tage mit einer Mischung aus Up&Down-Wettfahrten und navigatorisch anspruchsvollen Sprintrennen vor Port Olpenitz werden darüber entscheiden, welche Seesegel-Crews sich die Krone der Saison aufsetzen. Die Eckdaten des neuen Seesegel-Events versprechen ein kurzweiliges Regattawochenende. 16 Teams sind am Start.

Organisiert wird das RVS Saisonfinale von der Regattavereinigung Seesegeln (RVS) in Kooperation mit dem Kieler Yacht-Club. RVS-Chef Bertil Balser sagt dazu: „Wir können in diesem Event vieles ausprobieren und auch spontan Ideen umsetzen, diese Freiheit ist prima. Die Erfahrungen aus dem Saisonfinale werden sorgfältig sondiert und fließen in die Planung für die Saison 2020 mit ein.“

Als finales Event der RVS Inshore Cup Serie verspricht das RVS Saisonfinale spannende Wettfahrten: In Klasse ORC1/2 liegt die frisch gebackene Europameister-Crew der X-41 „Sportsfreund“ von Axel Seehafer zwar komfortabel in Führung vor der Landmark 43 „Intermezzo“ von Jens Kuphal, dem Team-Manager des Offshore Team Germany. Zur IDM Seesegeln während der Travemünder Woche hatte die „Intermezzo“-Crew ihre Klasse mit einem Sieg in ORC1/2 beweisen können. Die beiden Teams dürften sich auf dem Wasser nichts schenken, um vor Olpenitz die Jahreswertung unter sich auszumachen. Die Teams hatten sich im Verlauf der Saison gegenseitig zu Höchstleistung gepusht und zuletzt bei der ORC Europameisterschaft mit der „Halbtrocken 4.0“ von Michael und Mareike Berghorn die drei ersten Plätze belegt. Die „Halbtrocken 4.0“ ist allerdings vor Olpenitz nicht dabei.