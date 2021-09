Saisonabschluss 2021 im Camp 24/7

Mit einem umfangreichem Hygienekonzept auf Grundlage der positiven Erfahrungen der Saison 2020 konnte das Segelprojekt Camp 24/7 unter dem Motto „Volle Fahrt voraus in eine sichere 19. Segelsaison!“ wie gewohnt stattfinden und startete sogar zwei Wochen früher als sonst, bereits am Samstag, 01. Mai. Auch der beliebte Beach-Volleyball Firmencup konnte pandemiekonform am 10. Juli stattfinden. Zu den besonderen Höhepunkten gehörten dieses Jahr u.a. die Sailing Champions League (29.07-01.08.21) sowie das Lighthouse Swim Open Water Kiel (14.08.21). Das Langstrecken-schwimmevent wurde erstmals in der Kieler Förde ausgetragen.

Das Segelprojekt Camp 24/7 war für kleine und große Segelbegeisterte auch in diesem Jahr ein wichtiger Anker für Spaß, Sport und Bewegung an der frischen Luft. Die 19. Ausgabe geht zu Ende und sorgte mit einem breit gefächerten Angebot an Land und auf dem Wasser für über 3.000 glückliche Teilnehmer*innen, besonders Kinder und Jugendliche.

Schwerpunkt dieses Jahr lag auf den Themen Meeresschutz und Nachhaltigkeit. Das erste Expeditionscamp 24/7 mit Workshops zum Expeditionsauftakt des Polarforschers Arved Fuchs in Kooperation mit Ocean Summit, GEOMAR und Students sowie Fridays for Future war ein voller Erfolg. In dem kostenlosen Workshop „Expedition Plastik und die Rettung der Kieler Förde“ erstellten Kinder und Jugendliche mit den Künstlern Robert Hecht und Dorien Lantin aus Müllfundstücken inspirierende Kunstwerke. Neben einer Clean-Up-Aktion an der Kiellinie und in der Förde, kam bei der Reinigung der Badestelle das Reinigungsschiff Seekuh der international agierenden Umweltorganisation One Earth – One Ocean zum Einsatz. Bereits zum zweiten Mal lockte die Badestelle mit dem Badesteg Schwimmbegeisterte zum Schwimmen an die Kieler Förde, dabei wurde dieses Jahr die Infrastruktur noch ein Stück mehr optimiert: Die Steg- und Schwimmfläche wurden verdoppelt. Es kamen mehr Umkleiden und größere WC Kapazitäten hinzu. Die Bewachung erfolgte wieder über die Kieler Bäder.

Neue Partner*innen und Sponsoren wie Ocean Summit, Glogau Internationale Yachttransporte GmbH, Woehlk Contactlinsen GmbH und unser starker NORDEN e.V. konnte das Camp 24/7 in dieser Saison hinzugewinnen. Insgesamt hat das Camp 24/7 über 100 Partner und Unterstützer, darunter auch die Segler-Zeitung von der Ebner Media Group.