Schäfer geht, von der Mosel kommt

Geleitet wird das ORC in den kommenden vier Jahren weiterhin von seinem Vorsitzenden Finzi (Italien). Daneben behält Jose Frers (Argentinien) sein Amt als stellvertretender Vorsitzender. Daneben wurden Thomas Nilsson (Norwegen) und Akis Tsalikis (Griechenland) als neue Mitglieder in das Management Committee gewählt.

Im Rückblick auf 2020 musste das ORC, dem inzwischen 35 Länder angehören, zwar den Verzicht auf sämtliche internationale Meisterschaften verkraften. Damit ging auch ein Rückgang der ORC-Zertifikate um 24 Prozent einher. Doch laut dem Schatzmeister Patrick Lindquist (Finnland) ist der der Verband finanziell solide aufgestellt. Und untätig waren die ORC-Verantwortlichen in der abgelaufenen Saison nicht. 15 Vorschläge zur Verbesserung der Vermessungsformel gingen ein. Designer, Programmierer und Technologie-Experten sind inzwischen damit beschäftigt, sowohl Foil-Konfigurationen in die Formel einzuberechnen als auch eine ORC Multihull Rule (ORC mh) zu erstellen, die in der kommenden Saison versuchsweise angewendet werden soll. Weitgehend unverändert werden dagegen die ORC-Formeln für die Einrümpfer und Superyachten bleiben.