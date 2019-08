Schiffahrtsregatta im Sommer-Look

Bei leichten Winden fiel der erste Startschuss, wie immer stilecht von dem historischen dänischen Marinekreuzer „Lyra“ abgegeben. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die Yachten mit Code Zero oder großer Genua auf den Weg zur ersten Tonne. Allerdings schlief im Laufe des Tages der Wind immer mehr ein, so dass die Wettfahrtleitung entschied, die Bahn zu verkürzen. Doch während die großen Yachten bei immer schwächer werdenden Winden noch ins Ziel kamen, schafften 42 Schiffe der Flotte das auf 16.30 Uhr angesetzte Zeitlimit nicht mehr. Unter Motor ging es ins hyggelige Ærøskøbing, wo jede der eintreffenden Yachten in der Hafeneinfahrt mit dem Geläut einer großen Schiffsglocke begrüßt wurde. Im Hafen dicht nebeneinander liegend wurden alle Schiffe mit den Flaggen der Regatta und denen der teilnehmenden Firmen über die Toppen geflaggt.

Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote segelte auf der „Fleur de Mer“ die Schiffahrtsregatta mit. Foto: Hinrich Franck

Nach dem traditionellen Spaziergang durch den pittoresken kleinen Ort, angeführt von dem örtlichen Spielmannszug, versammelten sich alle Segler im eigens aufgebauten Festzelt am Hafen zur feierlichen Abendveranstaltung. Dieter Gast, Geschäftsführer von Peter Gast Shipping, betonte in seiner Begrüßungsrede die Notwendigkeit des Miteinanders der maritimen Branche in einem schwierigen Marktumfeld. Die angespannte Sicherheitslage vor der Küste des Iran, die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und weitere Umweltschutzbestimmungen nannte er als aktuell größte Herausforderungen für die Schifffahrt. „Ich freue mich, dass wieder so viele internationale Gäste an der Regatta teilnehmen und unsere deutschen Teilnehmer ihre internationalen Partner eingeladen haben“, sagte er. „Nutzt alle diese Veranstaltung um miteinander zu sprechen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam den maritimen Wirtschaftssektor weiter zu stärken.“