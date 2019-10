Seetang stoppt Titeljagd der „Struntje Light“

Die „Struntje Light“, die neben dem Ehepaar Schäfer mit einem Mix aus US-Profis und -Amateuren besetzt war, war mit einer Super-Serie in die WM gestartet. Gleich zu Beginn der Titelkämpfe wehte es mit 20 Knoten kräftig über den Regattakurs an der US-Westküste. Danach stellte sich eine Brise von 10 bis 12 Knoten ein. Und zur WM-Halbzeit lag das Team der „Struntje Light“ klar an der Spitze. Doch an Tag drei zerrann der große Punkte-Vorsprung, als die Mannschaft mit dem Kraut auf dem Kurs zu kämpfen hatte.

„Wir hatten etwas Pech mit dem Seetang. In einem Rennen mussten wir das Boot komplett stoppen und ins Wasser steigen, um den Tang zu entfernen. Solche Dinge passieren eben und man kann nichts dagegen tun! Aber wir sind Zweiter und das ist in Ordnung. Vince Brun und Drew Freides sind wirklich gute Jungs“, sagte Schäfer.