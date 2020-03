Segelmacher-Allianz gibt ihr Wissen preis

Stark aufgewertet werden die ADS-Seite und die wöchentlichen Berichte durch die großen Lieferanten. Üblicherweise stehen diese großen Player in der Wassersportbranche eher im Hintergrund. Mit einem Segelmacher hat der Yachteigner dagegen immer wieder einmal Kontakt, aber der direkte Kontakt zu den Tuchherstellern, den Beschlags- und Rigglieferanten und damit die Informationen aus erster Hand sind selten. Da auch so wichtige Partner wie die Firmen Gotthardt, Lindemann und Dimension-Polyant sich bei den wöchentlichen Berichten mit einbringen werden, ist eine bisher in Deutschland noch nicht erreichte Basis für den Informationsfluss vom Entwickler, Hersteller und Händler zu den Seglern geschaffen worden.

Jeden Montag erscheint ein frischer Bericht auf der Website der ADS ( www.Allianz-Deutscher-Segelmacher.de ), der über sehr unterschiedlichen Themen rund um die Segel, das Segeltuch, das Rigg und die Ausrüstung informiert und die volle Kompetenz der deutschen Segelmacher an die Segler weitergibt. So stellt jede Woche ein Mitgliedsbetrieb sein Wissen zur Verfügung.

Mit den Informationen für die Yachteigner und Segler erreicht die ADS bereits das dritte Ziel nach der Gründung. Das Hauptanliegen stellt nach wie vor die Vermittlung des hohen Qualitätsstandards der in Deutschland gefertigten Segel dar. So sind die Ausbildung im Dualen System und die damit erreichten Fertigkeiten wohl weltweit einmalig. Dies schlägt sich in den an Bord gelieferten Produkten nieder.

Ein weiteres Ziel der ADS ist es, den attraktiven und interessanten Beruf des Segelmachers noch mehr in das Bewusstsein junger Segler zu bringen. Das Lehrstellenangebot ist groß und die Zukunftsaussichten sind ideal.