segeln April-Ausgabe 2020

Die Entwicklungen der Corona-Pandemie haben auch uns in der Redaktion wie ein Tsunami überrollt. Bei einem Blick auf das Titelthema werden Sie merken, dass ein Reisespezial in Zeiten, in den Grenzen dicht, Flüge gestrichen und ein Kontaktverbot herrscht, nicht unbedingt das ideale Thema ist. Bevor Sie jetzt aber E-Mails an uns schreiben, um zu fragen, ob wir nicht etwas plemplem seien, möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, wieso das Coronavirus in der aktuellen Ausgabe keine große Rolle einnimmt. Denn bereits Anfang Februar begannen wir in der Redaktion mit dem Bearbeiten der ersten Texte des Heftes. Die ersten fertigen Artikel haben wir um den 20/21. Februar „abgegeben“. Am 20. Februar wurde in Italien bei Patient 1 die erste Coronainfektion in Italien gemeldet. Als wir Anfang März die letzten Seiten an die Druckerei übergaben, zeichnete sich ab, dass etwas auf uns zukommt – und ich musste eine Entscheidung treffen: aktuelle Coronameldungen aufgreifen oder nicht? Bis zum Tag der Veröffentlichung waren es noch drei Wochen hin und zumindest in Deutschland zeichnete sich nicht ab, dass die anstehende Saison an Nord- und Ostsee beeinträchtigt werden könnte. Einen Blick in die Glaskugel wollte ich nicht riskieren, sprach das Coronathema aber im Editorial an.

Seitdem haben die Entwicklungen der Coronakrise ein Tempo entwickelt, das einzigartig ist. Hätte uns vor drei Wochen jemand gesagt, dass unsere Grundrechte so massiv eingeschränkt werden, dass Segler von der Polizei aus geschlossenen Häfen eskortiert werden – wir hätten ihm nicht geglaubt. Heute wissen wir, dass diese Maßnahmen richtig und notwendig sind. Heute wissen wir, dass jeder einzelne von uns Verantwortung übernehmen muss. Heute wissen wir, dass jeder einzelne von uns etwas bewirken kann – indem er soweit es möglich ist, zuhause bleibt. Und wir wissen auch, dass wir nur gemeinsam durch diese Krise kommen.

Sehen Sie das aktuelle Heft daher bitte nicht als Affront an, sondern lassen Sie sich auf die Themen im Heft ein. Sei es um etwas Abstand zu gewinnen, um von der schönsten Leidenschaft der Welt zu träumen oder um sich Anregungen zu holen, was Sie unternehmen werden, wenn das alles vorbei ist.

Weitere Themen in der April-Ausgabe von segeln

Test: Die RM 1180 – ein Neuanfang für die Werft

Windgeneratoren: Was die Generatoren mittlerweile leisten können

Yachtdesign: So hat sich das Yachtdesign in den letzten zehn Jahren verändert

Kohlefaser: Das Wundermaterial hat einen Nachteil: es kann nur sehr schlecht recycelt werden

