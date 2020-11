Jetzt erhältlich: Segler-Zeitung 12-2020

Die neue Ausgabe der Segler-Zeitung lesen:

Lesen im Lockdown

Monat für Monat stehen wir in der Redaktion vor der Frage: Wenn wir mit der Segler-Zeitung erscheinen, was hat dann noch Relevanz? Das war schon vor Corona so und liegt einfach in der Natur der Sache des Zeitungmachens. Doch Corona führt uns jeden Monat neu vor Augen, wie unglaublich schnell sich alles ändern kann.

In dieser Ausgabe hätten wir eigentlich auf die Boot & Fun Berlin geschaut. Doch es kam wieder anders, die Messe wurde abgesagt, und zur Drucklegung dieser Ausgabe hat der zweite Lockdown in Deutschland begonnen. Es hilft nur der Blick nach vorn, und immer der Vorsatz, das Beste aus dem zu machen, was kommt. Ähnlich sieht es auch Petros Michelidakis, der Chef der weltgrößten Wassersportmesse boot Düsseldorf. Er blickt optimistisch in die Zukunft. Hoffentlich bringen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine Entspannung im Dezember/Januar. Das Interview mit ihm lesen Sie ab Seite 20.