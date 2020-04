Jetzt im Handel: Segler-Zeitung 5-2020

Das Titelfoto der Segler-Zeitung 5-2020 sagt alles: “AP über Alpha“. Im März und April rauschten die Absagen nur so ins Haus, alle Wettfahrten sind verschoben. Von der Opti-EM über die Young Europeans Sailing und ORC-EM bis hin zum America’s Cup. Alle Segelveranstaltungen sind betroffen. Die großen vier Regatta-Wochen im Norden, bei denen die Segler-Zeitung Medienpartner ist, suchen ihre eigenen Wege aus dem Shutdown. So hofft die Travemünder Woche auf ein baldiges Ende des Veranstaltungsverbotes zumindest ab Mitte Juli. Die Nordseewoche verlagert ihre Regatten in Netz. Die Warnemünder Woche hat für 2020 ganz abgesagt, und die Kieler Woche weicht in den September aus. Ähnlich sieht es am Bodensee aus: Match Race verschoben, Absagen für Bodensee Rund Um und die Bodensee Woche. Diese Liste lässt sich nahezu endlos verlängern, so dass wir einen Corona-Ticker (früher hieß es Terminkalender) eingerichtet haben.

Und die Regatten sind ja nur ein Bestandteil des Segelsports, der umfassend betroffen ist. Die Ultramarin Boatshow am Bodensee und das Yachtstelldichein in der ancora in Neustadt/Holstein fallen dieses Jahr aus, die Magdeboot wurde verschoben. Die Häfen an der Ostseeküste sind geschlossen. Die Saison 2020 erlebt einen absoluten Fehlstart.