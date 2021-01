Segler-Zeitung: Mit neuer Optik ins neue Jahrzehnt

was für ein in jeder Hinsicht denkwürdiges Jahr liegt hinter uns? Begriffe haben Einzug in unser aller Sprachgebrauch genommen, die zuvor fremd oder gänzlich unbekannt waren: Lockdown, PCR- und Antigen-Test, Quarantäne und viele, viele mehr. Unser ganzer Alltag hat sich verändert, das Einkaufen mit Mund-Nase-Bedeckung ist nur ein kleiner Teil der aktuellen Normalität. Das Home Office ist überall dort zur bevorzugten Arbeitsweise geworden, wo es möglich ist. Viele Segler konnten während der Saison ihren Salon- oder Cockpittisch zum Schreibtisch umfunktionieren und ihr Boot zum Boat Office machen. Ein Tag an Bord ist in den allermeisten Fällen einem Tag im Büro vorzuziehen.

Auch aus dem Home Office heraus ist das neue Layout der Segler-Zeitung entstanden, an dem wir während der letzten Monate gearbeitet haben. Ihnen wird es wohl aufgefallen sein: Die Segler-Zeitung hat sich optisch einer Verjüngungskur unterzogen. Luftiger und klarer soll das Layout wirken, ohne dabei auf Platz für Inhalte zu verzichten. Denn inhaltlich bleiben wir uns treu. Wir berichten weiterhin über alle Aspekte des Regattasegelns, sind das Sprachrohr der Vereine und Verbände und bieten auch der Branche ihren Platz. Besonders in diesen schwierigen Zeiten finden wir es wichtig, unsere Leser mit den vielfältigen Produkten und Dienstleistungen zusammenzubringen, die die Wassersportwelt zu bieten hat. Die Dreiteilung der Segler-Zeitung in Branche & Aktuelles, Vereine & Verbände und Regatta ist im neuen Layout noch deutlicher zu erkennen. Ich hoffe Ihnen sagt die neue Optik zu.

Neue Optik hin oder her – letztlich kommt es auf die Inhalte an, mag der eine oder andere denken und hat damit natürlich recht. Ich denke, da können wir in dieser Ausgabe wieder mit einer vielseitigen Mischung aufwarten: So hat sich mein Kollege Ralf Abratis das erste Kräftemessen der neuen America’s Cupper vor Auckland genauer angesehen. Seine Analysen und seine Vorschau auf den America’s Cup im März lesen Sie ab Seite 68. Meine Kollegin Silke Springer war mit der Sun Fast 3300 unterwegs und fand ein interessantes Regattaboot vor, das auch Tourenpotenzial besitzt. Den Test lesen Sie ab Seite 20. Ein weiteres Thema dieser Ausgabe: die Stromerzeugung an Bord. Meist sind es Entwicklungen für den Profi-Bereich, die dann irgendwann auch den Hobbysegler erreichen. Welche Möglichkeiten es für eine autarke Energieversorgung abseits des Landstroms gibt, lesen Sie ab Seite 8.