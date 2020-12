Die Corona-Pandemie drückte dem Segelsport 2020 ihren Stempel auf und sorgte für eine lange Pause im Regattakalender vom Frühjahr bis zum Sommer. Dennoch fanden deutsche Top-Segler*innen Gelegenheit, sich international in Szene zu setzen. Schon früh im Jahr gab es auf der Südhalbkugel herausragende Erfolge der Olympia- und Yacht-Segler*innen. Und als sich gen Spätsommer ein Zeitfenster für Regatten in Europa ergaben, legten weitere Asse nach. So durften die deutschen Regattasegler*innen ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr mit internationalen Titel- und Medaillengewinnen feiern. Und obwohl sich die auf Sail24.com etablierte Wahl zum/zur Segler*in des Monats über lange Zeit des Jahres mangels Regatten nicht realisieren ließ, kann für die Abstimmung zum/zur Segler*in des Jahres eine herausragende Auswahl von Erfolgen/Sportler*innen aufgestellt werden. In den kommenden zwei Wochen werden wir die erfolgreichsten deutschen Segler*innen 2020 kurz vorstellen, die für die Publikumswahl zum/zur Segler*in des Jahres aufgestellt sind. Die Wahl des SVG-Verlages in Kooperation mit dem Deutschen Segler-Verband ist auf Sail24.com und Segelreporter.com freigeschaltet vom 16. Dezember 2020 bis zum 15. Januar 2021. Auswahlliste Segler*in des Jahres 2020: Christian Schwörer, „La Pericolosa“ (WM-Silber Melges 32)

Erik Heil/Thomas Plößel (WM-Bronze 49er)

Heiko Kröger/Clemens Kraus (Inklusions-Weltmeister S\V14)

Jan-Jasper Wagner/Maximilian Stein, „Homanit“ (Amateur-Weltmeister Melges 32)

Lennart Burke (Überraschungs-Newcomer in der Mini-Szene)

Leonie Meyer/Florian Gruber (EM-Silber Kitesurf Mixed Staffel)

Marcus Brennecke, „Hatari“ (Weltmeister Club Swan50)

Michael Zittlau, SMC Überlingen (Champions-League-Sieger)

Philipp Buhl (Laser-Weltmeister)

Sebastian Kördel (Vize-Europameister iQ-Foil-Surfen)

Tim Fischer/Fabian Graf (49er-Europameister)

Tina Lutz/Susann Beucke (49erFX-Europameister)

Torben Mühlbach, „Haspa Hamburg" (Sieger Cape to Rio)

Wie bei der Proklamation des Seglers des Jahres 2019 ist wieder der Auftritt auf der Bühne des Sailing Centers in Düsseldorf geplant. Die weltgrößte Wassersportausstellung, die boot, die Versicherungsexperten von Pantaenius und ab dieser Wahl auch Bootspunkt, der Fachhändler mit Ladengeschäften in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee sowie dem Online-Handel, bereiten den würdigen Rahmen. Wempe, Garmin und Steiner-Optik stiften die Preise für die Top-Platzierten der Abstimmung. Diese Preise werden an die drei Top-Platzierten überreicht: Platz 1: Wempe Glashütte I/SA – Zeitmeister Sport Tiden Automatik