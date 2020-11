Sibylle Merk übernimmt BSV-Vorstand

Innerhalb der Verbandsführung des BSV hatte es in der Vergangenheit einige Wechsel gegeben. So führte der scheidende Vorsitzende Dietmar Reeh den Verband zuletzt mit Sonderbeauftragten. In die erneute Wahl ging Reeh mit Christian Spöhrer (Bayerischer Yacht-Club) und Jürgen Jentsch (SC Füssen Forggensee) ins Rennen. Als Alternative hatte Sibylle Merk, die unter ihrem Mädchennamen Powarzynski in der Europe (Olympia-Sechste 1996) und im Laser Radial erfolgreich war, ein Team mit Markus Reger (Chiemsee Yacht-Club), und Günther Schlegel (Yacht-Club Nürnberg) aufgestellt.

Dietmar Reeh (2. v. links) leitete die virtuelle Tagung gemeinsam mit seinem bisherigen Vorstandskollegen Christian Spöhrer (links) und Jürgen Jentsch (rechts). als Wahlleiter fungierte Max Trimolt. Foto: Screenshot

Und die Wahl, die als Briefwahl erfolgte, da aufgrund der Pandemie-Beschränkung die BSV-Tagung nur virtuell möglich war, fiel eindeutig aus. Wie Wahlleiter Max-Christoph Trimolt mitteilte, stimmte eine große Mehrheit für Sibylle Merk als neue Vorsitzende, Markus Reger als ersten Vertreter und Günther Schlegel als zweiten Vertreter.