Sicherheit am Messestand in Corona-Zeiten

Traditionell beginnt mit dem Herbst die Messesaison für Boote, Yachten und alles was dazu gehört. Vor der Corona-Pandemie sprach man in dieser Zeit bei der typischen Erkältung nach der Messe manchmal scherzhaft über die „Messeseuche“. Jetzt ist dies ein ernstes Thema und die Firmen setzen auf neue Produkte und Regeln um die Mitarbeiter vor einer Erkrankung zu schützen.

Aktuell ist der Messekalender stark ausgedünnt und es gab zahlreiche Absagen. Einige Messen finden jedoch trotz der herrschenden Pandemie statt und setzen auf ausgeklügelte Hygienekonzepte. So z.B. auch die Interboot in Friedrichshafen, die Boot und Fun in Berlin und natürlich der Branchenprimus boot aus Düsseldorf.