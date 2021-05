Star-WM während der Kieler Woche: Die Klasse der Segellegenden

Robert Scheidt trug sich im Laser und Starboot in die Kieler-Woche-Sieger-Liste ein. Der fünffache Olympiamedaillengewinner gewann die Kieler Woche 2010 im Star mit Bruno Prada. Foto: M. Könitzer

Die Starboot-Weltmeisterschaft kehrt zurück nach Kiel. Und im September dieses Jahres stehen gleich zwei Veranstaltungen auf dem Programm. Zur Junioren-WM der Stare (31. August bis 3. September) werden 40 Boote erwartet und zur Starboot-WM (4. bis 11. September) gleich 80 der Zweimann-Kielboote. Durch die Verlegung der Kieler Woche vom Juni in den September ist die Starboot-WM damit Teil der Kieler Woche 2021. Der 2020 verstorbene ehemalige Starboot-Weltpräsident, DSV-Präsident und KYC-Kommodore Dierk Thomsen (Kiel) hatte zuletzt die Starboot-EM nach Kiel geholt, jetzt tritt die Star-Flotte nach 1939, 1966, 1977 und 1993 bereits zum fünften Mal zur WM in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt an. Und in Gedenken an Thomsen, der sich stets für „sein“ Starboot eingesetzt hat, steht diese 5.WM vor Kiel unter einem ganz besonderen Stern. Gemeinsam mit der Fareast 28R-WM sind die Stare ein sportlicher Höhepunkt der Kieler Woche (4. bis 12. September). „Es war nicht so geplant, passt aber ausgezeichnet“, freut sich dann auch Organisationsleiter Dirk Ramhorst.

Die deutsche Flotte hat gute Erinnerungen an die Weltmeisterschaft im deutschen Revier. 1939 sicherte sich Walter von Hütschler mit Vorschoter Edgar Bern den Titel, und Peter Hansohm/Christian Blankenburg gewannen Bronze. 1966 ging Deutschland vor Kiel zwar leer aus, doch 1977 holten Uwe von Below/Franz Wehofsich (NRV) Bronze. Gold ging in dem Jahr übrigens an die America’s Cup-Legende Dennis Conner (USA) mit Vorschoter Ron Anderson. 1993 ersegelten Alexander Hagen/Kai Falkenthal (NRV) ebenfalls den dritten Platz. Und auch in diesem Jahr hofft die deutsche Flotte auf den Heimvorteil in der Klasse, die wie keine andere Topsegler hervorgebracht hat.