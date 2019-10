Start der Fun-Regatta „Alsterglocke“

Seit 36 Jahren wird das Segel-Saisonende mit der Alsterglocke eingeläutet. Mehr als 500 Segler aus fast allen norddeutschen Segelclubs gehen am Samstag, 19. Oktober, mit doppelter Besatzung zu einem Staffellauf mit etwa 70 Booten auf der Außenalster an den Start. Der Hamburger Segel-Club (HSC) ist der Veranstalter dieser über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Spaß-Regatta.

Der schnelle Crewwechsel vieler Boote am Steg des Hamburger Segel-Clubs sorgt regelmäßig für spektakuläre und mitunter nasse Manöver. So mancher Segler springt statt auf sein Boot in das herbstlich kühle Alsterwasser.