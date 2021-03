Stelldichein der Stars von morgen

Am 1. März wurde dazu das Meldeportal auf manage2sail geöffnet, und bereits nach 24 Stunden lagen 350 Meldungen aus drei Nationen vor. Insgesamt neun Disziplinen sind ausgeschrieben, und erst die Bezahlung der Meldegebühren sichert die Teilnahme an der Kieler Woche des Nachwuchses.

Eine zusätzliche Wertung – allerdings ohne Titel – gibt es in beiden Disziplinen jeweils für die U19-Aktiven. Für den Titel der Deutschen Meisterschaft sind mindestens fünf Laser am Start erforderlich, ansonsten ist es eine Bestenermittlung.

Traditionell ist auch die Integration von Nachwuchsmeisterschaften in die Young Europeans Sailing. In diesem Jahr sind die Deutsche Juniorinnen Meisterschaft im Laser Radial (U22) und die Deutsche Junioren Meisterschaft (U22) im Laser Standard vom Deutschen Segler-Verband (DSAV) ausgeschrieben worden.

Viele Jugendliche und Nachwuchscrews nutzen die YES-Regatten, um sich auch auf die Kieler Woche einzustimmen. Und nicht selten tragen sich die Medaillengewinner*innen der Young Europeans Sailing ein paar Jahre später auch in den Kieler-Woche-Listen ein. „Unser Konzept ist ganz klar auf die Nachwuchsklassen ausgerichtet. Damit bieten wir den Jugendlichen die Möglichkeit, das Kieler-Woche-Revier kennenzulernen und Kieler-Woche-Luft zu schnuppern. Und natürlich freuen wir uns, dass der DSV die YES mit der Vergabe der Deutschen Junioren-Meisterschaften unterstützt“, so Organisationsleiter Dirk Ramhorst.

Nachdem die YES 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, hoffen die Aktiven und Veranstalter auf ein gelungenes Sportevent über Pfingsten 2021. Dabei wird auch mehrgleisig geplant. „Dank der Kieler Woche im Vorjahr haben wir Erfahrungen mit der vielseitigen Planung, den notwendigen Hygiene- und Sicherheitskonzepten“, so Sven Christensen, Geschäftsführer von Point of Sailing (Kiel). Gern würden die Veranstalter die Grünflächen wie 2019 in einen Erlebnisspielplatz verwandeln und ein buntes Programm bieten. Doch wie viel Landprogramm letztendlich möglich sein wird, entscheiden das Virus, der Verlauf der Pandemie, die Politik und die Virologen.

Unterstützt werden die YES-Regatten von der MVK Kiel, der boot Düsseldorf, Addix Internet Services, BS Payone und Hugo Hamann.

Regatten: Samstag, 28. Mai (erster Start um 13 Uhr); Sonntag, 29. Mai., Montag, 30. Mai (letztmöglicher Start um 14 Uhr).

Siegerehrung: Montag, 30. Mai, um 16 Uhr (geplant) im Hafenvorfeld, bei schlechtem Wetter in der Vaasahalle.

Klassen: 29er, Nacra 15 (geplant je elf Wettfahrten), 420er, Laser 4.7, Laser Std./M, Laser Rad./W, Laser Rad./M, Pirat und Europe (geplant je acht Wettfahrten).

Informationen und NOR: www.young-europeans-sailing.de und facebook.com/YoungEuropeansSailing/

Meldungen und Ergebnisse: www.manage2sail.com